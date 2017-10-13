Арустамян: если сложить зарплаты 4 игроков «Рубина», получится бюджет «Амкара»

Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал о зарплатах в «Рубине» и бюджете казанского клуба.
«У Сонга зарплата € 4 млн в год. Если вы просто посчитаете зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра, у вас примерно получится бюджет пермского «Амкара» или что-то в этом роде — в районе € 15-17 млн. И это только контракты четырёх футболистов. Это большая проблема, потому что они, по сути, не являются ключевыми игроками для команды Курбана Бердыева.
Но у «Рубина» есть более насущная проблема — это бюджет. Мы все знаем стремление «Рубина» играть в еврокубках, а мы знаем, что в Европе по-прежнему свирепствует финансовый фэйр-плей. Как говорят, в прошлом году бюджет «Рубина» был в районе 10 млрд рублей. Это с учётом всех трансферов, которые были прошлым летом. Сейчас он, конечно, меньше значительно, около 5 млрд, но надо как-то сводить дебет с кредитом. Это одна из главных проблем «Рубина», — сказал Арустамян в эфире канала «Ставка TV» в YouTube.