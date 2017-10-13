«Ахмат» — «Спартак» — 1:2. Видеообзор матча

«Спартак» на выезде победил «Ахмат» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.
На 30-й минуте Денис Глушаков вывел красно-белых вперёд. На 70-й минуте в ворота «Спартака» впервые в текущем сезоне РФПЛ был назначен пенальти, который реализовал Родолфо, но спустя две минуты Лоренсо Мельгарехо забил второй гол гостей, который оказался победным.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.
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