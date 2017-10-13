Иньеста восстановился после травмы и сможет помочь «Барселоне» в Мадриде

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сможет помочь сине-гранатовым в матче 8-го тура испанской Примеры с «Атлетико».
33-летний футболист получил травму в концовке матча 7-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (3:0) 1 октября и пропустил игры сборной Испании в квалификации ЧМ-2018.
По итогам сегодняшней тренировки Иньеста получил разрешение от врачей вернуться в строй и был включён в список игроков, которые могут выйти на поле в ближайшей игре.
Матч «Атлетико» — «Барселона» состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде 14 октября. Начало — в 21:45 мск.
Иньеста в преддверии матча с «Атлетико» приступил к работе с мячом