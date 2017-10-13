Мостовой: ещё пара побед, и можно будет говорить, что «Спартак» вернулся в гонку

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал гостевую победу красно-белых над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура РФПЛ.
«Спартак» порадовал, результат хороший. По игре тоже всё отлично. Ничего страшного раньше и не происходило. Вернулись лидеры в лице Промеса и Глушакова, поймали вдохновение. Конечно, в концовке «Ахмат» поддавил, мог забить. Но у них давно болезнь — пропускать сразу после того, как забивают.
В общем, для «Спартака» всё хорошо. Лидеры вернулись и сыграли здорово. Ещё пара побед, и можно будет говорить, что красно-белые вернулись в чемпионскую гонку. Ведь «Зенит» тоже будет ещё терять очки ", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Спартак скорее здоров, а РФПЛ — не очень
Глушаков вернулся и забил, команда Карреры не сдулась в концовке, но приятного в Грозном всё равно было мало.