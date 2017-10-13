Моуринью: играть на стадионе «Энфилд» — прекрасно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его команда не испытывает никакого страха перед атмосферой стадиона «Энфилд», где завтра, 14 октября, манкунианцам предстоит встретиться с «Ливерпулем» в матче 8-го тура английской Премьер-Лиги.
«Когда «Барселона» играла с «Лас-Пальмасом» при пустом стадионе, думаете, игроки были рады этому? Думаете, игроки «Лас-Пальмаса» не предпочли бы сыграть на полном «Камп Ноу» при великолепной атмосфере? Вы говорите так, как будто «Энфилд» — большая проблема. Это удовольствие! Это то, чего мы хотим. Я никогда не слышал, чтобы игрок жаловался: «Ох, атмосфера была очень мощной».
Мы будем играть против большой команды с большими традициями, на удивительном стадионе с великими традициями. Мы знаем, что фанаты «Ливерпуля» испытывают большую неприязнь к «МЮ» исторически, но это то, чего мы хотим. Мы очень рады ещё одной возможности сыграть в таких прекрасных условиях. Играть на «Энфилде» — это прекрасно», — цитирует Моуринью Sky Sports.