ФИФА начнёт собственное расследование в отношении Вальке и Аль-Хелаифи

ФИФА начнёт собственное предварительное расследование, после того как Генеральная прокуратура Швейцарии объявила, что в отношении бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи возбуждены уголовные дела, пишет BBC Sport.
Напомним, швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении Вальке и Аль-Хелаифи в связи с подозрениями в коррупции при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором.
Ранее появилась информация, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью € 7 млн в качестве взятки за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. При этом Вальке заявил, что не брал взятку у президента «ПСЖ», BeIN Media Group также всё отрицает.
В сентябре прошлого года Вальке был отстранён от выполнения обязанностей генерального секретаря ФИФА в связи с подозрениями в махинациях при продаже билетов на матчи чемпионата мира 2014 года.