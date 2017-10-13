Глушаков — после матча с «Ахматом»: всех — с трудной победой в Грозном!

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил болельщиков красно-белых с победой над «Ахматом» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. По мнению Глушакова, матч был трудным.
Напомним, подопечные Массимо Карреры в Грозном победили со счётом 2:1. На 30-й минуте Глушаков счёт открыл, на 70-й Родолфо реализовал пенальти, сравняв счёт, а две минуты спустя Лоренсо Мельгарехо забил победный для действующих чемпионов России гол.
«Всех — с трудной победой в Грозном!», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме» и опубликовал командную фотографию.