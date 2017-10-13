Промес — о матче «Спартака» с «Ахматом»: солидная победа!

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес дал оценку матчу с грозненским «Ахматом» (2:1) в 13-м туре российской Премьер-Лиги.
«Солидная победа сегодня!» — написал Промес в своём «инстаграме».
Напомним, на 30-й минуте Денис Глушаков с передачи Промеса вывел красно-белых вперёд. На 70-й минуте в ворота «Спартака» впервые в текущем сезоне чемпионата России был назначен пенальти, который реализовал Родолфо, но спустя две минуты Лоренсо Мельгарехо забил второй гол гостей, который оказался победным.
«Ахмат» — «Спартак» — 1:2. Видеообзор матча