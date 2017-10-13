Одна из трибун стадиона «Энфилд», на котором домашние матчи проводит «Ливерпуль», сегодня была официально переименована в честь бывшего игрока и тренера красных — Кенни Далглиша.
Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», трибуна «Сентенери Стэнд» теперь носит название «Кенни Далглиш Стэнд».
На специальной церемонии присутствовали семья, друзья и бывшие одноклубники 66-летнего Далглиша.
Далглиш перешёл в «Ливерпуль» в 1977 году, сыграл 515 матчей и забил 172 мяча. В 1985-м стал играющим тренером. В качестве игрока и тренера красных он в общей сложности восемь раз выигрывал чемпионат Англии, трижды побеждал в Кубке чемпионов, дважды — в Кубке Англии и пять раз — в Кубке лиги. В 1991 году Далглиш покинул клуб.
В 2011 году Далглиш вновь возглавил «Ливерпуль» и в 2012-м выиграл Кубок лиги, но был отправлен в отставку. Сейчас он — неисполнительный директор клуба.
«Ливерпуль» представил трибуну имени Кенни Далглиша
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига «Ливерпуль» представил трибуну имена Кенни Далглиша