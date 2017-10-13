Бубнов: о возвращении «Спартака» в чемпионскую гонку говорить рано

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 13-го тура российской Премьер-Лиги, в котором в Грозном встречались местный «Ахмат» и «Спартак». Завершилась игра победой красно-белых со счётом 2:1. У гостей отличились Денис Глушаков и Лоренсо Мельгарехо, у хозяев — Родолфо.
«В целом, можно сказать, перерыв пошёл красно-белым на пользу. В то же время во втором тайме «Ахмат» оказывал на гостей существенное давление, и это не было осознанным решением «Спартака». Грозненцы после перерыва играли значительно лучше, а москвичи допускали ошибки в обороне, в том числе и в эпизоде с пенальти. Казалось бы, Таски – опытный защитник, но зачем же так лезть в ноги в своей штрафной?
«Спартаку» повезло, что удалось быстро вернуть преимущество в счёте. В третьей домашней игре кряду «Ахмат» пропускает быстрые мячи после собственных голов. Раз так много прецедентов, можно говорить о хронической болезни. Вместо того чтобы сыграть надёжно и собранно, «Ахмат» расслабляется и тут же даёт шанс сопернику. Тут дело в психологии.
Нужно отметить, что «Спартак» заметно прибавил с возвращением Глушакова. Капитан красно-белых при этом ещё не до конца набрал форму, из-за чего в конце начал сдавать. Возможно, по этой причине москвичи во втором тайме играли на контратаках. А до перерыва Глушаков был одним из самых активных, забил после собственного перехвата и выполнил большой объем работы как в обороне, так и впереди.
Не могу сказать, что была уверенность в итоговой победе «Спартака». Не стоит забывать, что «Ахмат» однажды попал в перекладину и создал несколько неприятных моментов в штрафной соперника. Острыми получались и стандарты, которыми грозненцы прославились в нынешнем розыгрыше. Тут нужно отметить Селихова, отыгравшего приличный матч и пару раз спасшего команду.
О возвращении «Спартака» в чемпионскую гонку говорить пока рано – отставание от «Локомотива» и «Зенита» всё ещё внушительное. Можно отметить, что красно-белые заняли неплохую позицию для борьбы за третье место, дающее путёвку в Лигу чемпионов. Это стратегическая цель клуба. Но многое будет зависеть от того, как будут идти по дистанции «Локо» и «Зенит», — приводит слова Бубнова интернет-издание Sportbox.