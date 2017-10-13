Каррера — о Глушакове: любой тренер был бы рад такому футболисту

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвёл итоги матча 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом». В Грозном красно-белые одержали победу со счётом 2:1.
«Знал, что нас ожидает тяжёлый матч на тяжёлом поле. Матч против соперника, который играет в хороший, организованный футбол, много двигается. Сегодняшняя победа очень важна. Безусловно, мы допустили несколько ошибок, которые случаются в футболе. В то же время мне понравились компактность, реакция и спортивная злость, которую продемонстрировали наши футболисты», — заявил Каррера.
Итальянского специалиста на послематчевой пресс-конференции спросили относительно затяжки времени его подопечными в концовке.
«Время от времени так поступают все футболисты. Но лично я ничего особенного в этом плане сегодня не заметил. Игроки получали повреждения — кто-то менее серьёзные, кто-то более серьёзные», — отметил итальянский специалист, чьи слова приводит официальный сайт «Спартака».
«Пошла ли на пользу команде пауза в чемпионате? Конечно, ведь нам удалось отдохнуть. При этом мы, естественно, работали с теми, кто не уехал в сборные. Единственная проблема в подобных паузах состоит в том, что, когда команда снова собирается вместе, остается не много времени для подготовки к ближайшей игре», — подчеркнул Каррера.
Наставник «Спартака» высказался об игре полузащитника Дениса Глушакова. «Глушаков — очень важный игрок для «Спартака», как и все остальные. Полузащитник выполняет большой объём работы и забивает. Любой тренер был бы рад такому футболисту. Сегодня Денис провёл хороший матч», — заявил Каррера.