Макгрегор: из-за моего акцента Слуцкий понятия не имеет, о чём я ему говорю

Вратарь «Халл Сити» Аллан Макгрегор на пресс-конференции пошутил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не понимает его шотландский акцент.
«Как мне работается под руководством Слуцкого? Не могу ответить, потому что он только что вошёл в зал для пресс-конференций. Он понятия не имеет, о чём я ему говорю, особенно когда я злюсь. Он замечательный человек и всё время разговаривает с нами», – сказал Макгрегор.
«Никто в команде не понимает его. Иногда он задаёт мне вопрос, а я не могу ничего понять из-за его сильного шотландского акцента», — пошутил в ответ Слуцкий.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Халла».
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