Божович: Кокорин поражает скоростью, игрой в защите и тем, как он борется

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о настрое на гостевой матч 13-го тура РФПЛ с «Зенитом» (15 октября) и выделил в составе соперника нападающего Александра Кокорина.
«Победить „Зенит“ в гостях очень сложно. Необходимо прыгнуть выше головы, чтобы привезти три очка. Понятно, что ничья в матче с „Зенитом“, по идее, может нас устроить. Но „Арсеналу“ нечего терять, на нас ничего не давит. Если достойно уступим, то нас всё равно никто не станет критиковать. А если выиграем, тогда… Ну дай-то бог! Мы не намерены рассчитывать только на недооценку со стороны команды Манчини. Будем отталкиваться в том числе и от своих сильных сторон.
Придётся ещё поломать голову над тем, как остановить Кокорина. Он ведь не только лучший нападающий в стране. Я поражён тем, как Александр играет в защите, как борется, какая у него скорость. Это самый опасный футболист в составе хозяев. И Дзюба способен на всё. Да и Полоз не подарок», — сказал Божович в интервью «Спорт-экспрессу».