Кононов: наверное, игрокам «Ахмата» надо пройти через ошибки

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2).
«Тяжело анализировать, ещё на эмоциях. Второй тайм хороший, а первый — плохой. Почему-то начали прижиматься к своим воротам, следствием чего и была ошибка, которая привела к голу. Во втором тайме играли активнее. К сожалению, наступаем на те же грабли, сразу пропускаем, забив. Трудно сказать, почему это происходит. И вряд ли кто-то из футболистов это скажет. Будем надеяться, что это определённый опыт, который нужен каждому из футболистов. Игрокам, наверное, надо пройти через эти ошибки.
Хорошо отыграл Бацуев, я его поздравляю. Этот мальчик, вернее футболист, может играть ещё лучше. В игре против чемпионов он абсолютно не боялся, играл. К сожалению, ошибся в тот неподходящий момент. Но в целом хочу поздравить его с хорошей, зрелой игрой и самоотдачей.
На постоянную ротацию линии нападения влияет состояние футболистов на данный момент. Также и лимит на легионеров. Третье — сборники, кто-то приезжает здоровый, кто-то с микротравмами. Мы также хотим стабильности в составе, ищем пути к этому. Сегодня, к сожалению, целый ряд игроков травмирован, Швец был дисквалифицирован. Отсюда и изменения в составе, из-за потерь.
Ребята тренируются, и тренируются хорошо. У нас есть моменты, есть то, на чём строится футбол. Нам нужно работать над оборонительными действиями, быстрее реагировать на потери мяча», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.