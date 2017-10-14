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Кононов: наверное, игрокам «Ахмата» надо пройти через ошибки

14 октября 2017, суббота. 01:57 Футбол

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Тяжело анализировать, ещё на эмоциях. Второй тайм хороший, а первый — плохой. Почему-то начали прижиматься к своим воротам, следствием чего и была ошибка, которая привела к голу. Во втором тайме играли активнее. К сожалению, наступаем на те же грабли, сразу пропускаем, забив. Трудно сказать, почему это происходит. И вряд ли кто-то из футболистов это скажет. Будем надеяться, что это определённый опыт, который нужен каждому из футболистов. Игрокам, наверное, надо пройти через эти ошибки.

Хорошо отыграл Бацуев, я его поздравляю. Этот мальчик, вернее футболист, может играть ещё лучше. В игре против чемпионов он абсолютно не боялся, играл. К сожалению, ошибся в тот неподходящий момент. Но в целом хочу поздравить его с хорошей, зрелой игрой и самоотдачей.

На постоянную ротацию линии нападения влияет состояние футболистов на данный момент. Также и лимит на легионеров. Третье — сборники, кто-то приезжает здоровый, кто-то с микротравмами. Мы также хотим стабильности в составе, ищем пути к этому. Сегодня, к сожалению, целый ряд игроков травмирован, Швец был дисквалифицирован. Отсюда и изменения в составе, из-за потерь.

Ребята тренируются, и тренируются хорошо. У нас есть моменты, есть то, на чём строится футбол. Нам нужно работать над оборонительными действиями, быстрее реагировать на потери мяча», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

«Спартак» обыграл «Ахмат», одержав первую гостевую победу в этом сезоне РФПЛ
Источник: Официальный сайт ФК "Ахмат" Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Спартак Олег Кононов
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