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Мевля: «Зениту» необходимо выигрывать ради памяти Сарсании

14 октября 2017, суббота. 03:43 Футбол

Защитник «Зенита» Миха Мевля отметил, что его команда будет стремиться побеждать в память о спортивном директоре клуба Константине Сарсании, который ушёл из жизни 7 октября.

«Сарсания был по-настоящему хорошим человеком и важной фигурой для всего российского футбола. Большой профессионал! Теперь нам необходимо выигрывать ради его памяти. Было бы неплохо пройти весь чемпионат без поражений. Для этого нужно не заглядывать в будущее, а концентрироваться только на следующей встрече. Выходить на поле, каждый раз показывать всё, на что способен, и побеждать», — сказал Мевля в интервью «Спорт-экспрессу».

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Константин Сарсания Миха Мевля
Новости. Футбол
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