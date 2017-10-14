Мевля: «Зениту» необходимо выигрывать ради памяти Сарсании

Защитник «Зенита» Миха Мевля отметил, что его команда будет стремиться побеждать в память о спортивном директоре клуба Константине Сарсании, который ушёл из жизни 7 октября.
«Сарсания был по-настоящему хорошим человеком и важной фигурой для всего российского футбола. Большой профессионал! Теперь нам необходимо выигрывать ради его памяти. Было бы неплохо пройти весь чемпионат без поражений. Для этого нужно не заглядывать в будущее, а концентрироваться только на следующей встрече. Выходить на поле, каждый раз показывать всё, на что способен, и побеждать», — сказал Мевля в интервью «Спорт-экспрессу».
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