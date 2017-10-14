Клопп: уйду из «Ливерпуля», когда начну думать, что мы не сможем добиться успеха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил что покинет мерсисадйцев лишь тогда, когда перестанет верить в возможность завоевания ими чемпионского титула.
«Когда я начну думать, что мы не сможем добиться успеха, и нужно утешать себя этим, я уйду. Почему я должен быть здесь в роли какого-то наблюдателя? Это бессмысленно. Разные клубы и разные тренеры добиваются побед по-своему. У нас есть свой путь. Я не думаю, что я идеальный тренер, но думаю, что идеально вписываюсь в этот клуб. И я чувствую, возможно, даже большую ответственность, чем должен.
Я знаю, что люди не хотят ждать. Мы не можем это изменить. Если вы не хотите ждать, не ждите. Это можно сравнить с личной жизнью: если у вас действительно всё хорошо с этим, то наслаждайтесь. Но если у вашего соседа всё складывается ещё лучше, значит ли это, что вы не можете наслаждаться своей ситуацией?
Если меня вдруг сейчас уволят, я думаю, будет немного менеджеров, которые смогу делать эту работу лучше. Не думаю, что я идеален, но довольно сложно найти лучшие варианты. До тех пор, пока 98 процентов ливерпульцев будут считать, что мы на правильном пути, мы добьёмся успеха", — приводит слова Клоппа The Guardian.