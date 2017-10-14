Штрайх: «Фрайбург» не хочет быть просто спарринг-партнёром для «Баварии»

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в рамках 8-го тура Бундеслиги.
«Вполне естественно, что футболисты „Баварии“ будут гореть желанием победить. Но этого хотим и мы. Мы не хотим быть просто спарринг-партнёром», — приводит слова Штрайха пресс-служба «Баварии».
Встреча «Бавария» — «Фрайбург» состоится в субботу, 14 октября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, начало — в 16:30 мск. На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Фрайбург» (7 очков) расположился на 15-м месте.
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