Симеоне о состоянии газонов: когда я в гостях, ем вашу еду и не жалуюсь

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 8-го тура Примеры с «Барселоной» прокомментировал недовольство каталонского клуба состоянием газонов. После матча 4-го тура между «Хетафе» и «Барселоной» (1:2) представители каталонского клуба сетовали на слишком высокий газон на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».
«Я не садовник, а тренер, моя задача — готовить команду. Что касается газонов… Когда вы приглашаете меня в гости, я же пользуюсь вашей скатертью, ем вашу еду, пью из ваших стаканов и не жалуюсь», — приводит слова Симеоне Marca.
Встреча «Атлетико» — «Барселона» состоится 14 октября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало — в 21:45 мск.
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