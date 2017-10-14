Бубнов: нынешняя ситуация с травмированными в ЦСКА – кошмар для Гончаренко

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.
«Статус команд, абсолютное равенство в таблице и полные трибуны делают этот матч центральным в туре. «Краснодар» проиграл в трёх последних матчах – им нужно прерывать эту серию. Более того, им нужно играть на победу. Для ЦСКА же в этом матче хорошим результатом будет и ничья. Василий Березуцкий и Алан Дзагоев точно не сыграют, а также Виктор Васин и Александр Головин. Под большим вопросом участие Понтуса Вернблума. Нынешняя ситуация с травмированными в ЦСКА – кошмар для Гончаренко. Придётся выставлять молодёжь. Других резервистов просто нет.
Натхо, Кучаев, Хосонов или Гордюшенко в центре поля? Других вариантов, кажется, нет. Может быть, Витиньо сыграет в роли атакующего полузащитника, а, может быть, тренер сыграет с одним форвардом и насытит центр поля. Очевидно, что ситуация очень сложная. ЦСКА точно закроется и будет играть вторым номером, другого выхода не вижу. «Краснодар» будет владеть и мячом и создаст моменты. Нужно только реализовать», — приводит слова Бубнова Sportbox.