Вальверде: «Барселона» будет готова к меню, которое предложит «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне матча 8-го тура Примеры с «Атлетико» ответил главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне, который ранее прокомментировал критические высказывания представителей каталонцев в адрес футбольных полей в Испании. В частности, Симеоне сказал: «Когда вы приглашаете меня в гости, я же пользуюсь вашей скатертью, ем вашу еду, пью из ваших стаканов и не жалуюсь»
«Мы будем готовы к тому меню, которое нам предложит «Атлетико», к его блюдам, ко всему. Понимаем, что отправимся на стадион с замечательной атмосферой, хотя мы ещё и не играли на новой арене «Атлетико».
У меня нет объяснения, почему я раньше не обыгрывал Симеоне. Видимо, его команды были сильнее моих. Посмотрим, что получится в этом матче», – приводит слова Вальверде Marca.