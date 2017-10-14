Конте: Батшуайи прогрессировал, и он заслуживает возможности проявить себя

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что нападающий команды Миши Батшуайи добился прогресса в своей игре по сравнению с прошлым сезоном, поэтому заслуживает шанса проявить себя на поле.
«По сравнению с прошлым сезоном Миши заметно прогрессировал. Он стал понимать, что чемпионат Англии является непростым. Батшуайи понимает наш стиль. Он остаётся молодым игроком, который продолжает работать над собой. В этом сезоне у него есть много возможностей проявить себя, появляясь на поле как после замен, так и в стартовом составе.
Батшуайи важно показать, что он продолжает прогрессировать. Не забывайте, что на его позиции в нападении я мог бы использовать и Азара. В прошлом сезоне «Челси» провёл два матча с Эденом в качестве центрального форварда. В определённой ситуации могу сделать это снова, но пока Батшуайи заслуживает возможности проявить себя», — цитирует Конте FourFourTwo.
В нынешнем сезоне Батшуайи принял участие в семи матчах за «Челси» во всех турнирах (три – в основе) и забил пять голов.