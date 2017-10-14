Фернандес: у ЦСКА есть травмированные, но это не должно помешать в Краснодаре

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от выездного матча 13-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
«В Краснодаре всегда тяжело играть, и сегодняшний матч не будет исключением. Нам надо будет собрать все свои силы. У нас есть ряд травмированных игроков, но это не должно помешать. Те, кто выйдут на поле, должны показать свою лучшую игру, чтобы мы победили», — цитирует Фернандеса пресс-служба клуба.
ЦСКА в предстоящей игре не помогут Александр Головин, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.
ЦСКА отправился на матч с «Краснодаром» в составе 16 игроков