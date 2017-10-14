Бериша: «Ахмату» нужно было играть со «Спартаком» немного быстрее

Полузащитник ФК «Ахмат» Бернард Бериша прокомментировал поражение в матче 13-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.
«Думаю, нам нужно было играть немного быстрее. Мы играли во втором тайме лучше, чем в первом. Нужно забыть этот матч, работать и готовиться к следующей игре.
Сложно сказать, почему мы уже несколько раз сразу пропускаем, как только забиваем. Нам нужно работать, и сохранять концентрацию», — цитирует Беришу сайт клуба.
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