Гвардиола: голы стоят денег

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что для высокой результативности нужно иметь в составе топ-нападающего.
«Я всегда считал, что создание моментов и ведение игры — лучший способ забить. Но голы стоят денег: нужно купить игроков с высоким уровнем мастерства, чтобы преобразовывать моменты в голы. Этому нельзя научить. Я не могу учить Серхио Агуэро и Габриэла Жезуса. Они забивают голы, это талант.
Чтобы заполучить мяч, контролировать его и забивать, нужен талант. Приходится покупать новых игроков. Когда в вашей команде есть парни, которые могут забить 20 или 25 голов за сезон, это хорошее преимущество», — цитирует тренера Sky Sports.
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