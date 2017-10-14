Мохаммади перенёс операцию на плечевом суставе и пропустит до трёх недель

Защитнику футбольного клуба «Ахмат» Миладу Мохаммади проведена операция на левом плечевом суставе, фиксация плечевой связки анкерными винтами. Травму иранский легионер получил во время матча 12-го тура РФПЛ с «Тосно» (0:1).
«Сроки восстановления футболиста — до трёх недель, после чего он начнёт индивидуальную работу», — информирует сайт грозненского клуба.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ 24-летний Милад Мохаммади провёл 11 матчей (все — с первых минут), в которых отметился одной результативной передачей.