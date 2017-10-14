Петров: каждый матч с ЦСКА как новый вызов

Защитник «Краснодара» Сергей Петров поделился ожиданиями от домашнего матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
«У ЦСКА очень опытная, грамотная оборонительная линия, классные фланговые игроки. Да и впереди у них собраны очень хорошие исполнители. «Армейцы» здорово пользуются своими шансами впереди, всегда готовы наказать за любую оплошность, мгновенную расслабленность. Играть с ними всегда непросто, но одновременно и интересно. Каждый матч как новый вызов. Я надеюсь, зрители снова заполнят стадион под завязку, и мне очень хотелось бы порадовать наших болельщиков содержательной игрой и результатом», — цитирует Петрова сайт клуба.