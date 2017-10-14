Тренер «Ворсклы»: передайте Шевченко, что есть такой нападающий, как Коломоец

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко после выездного матча 12-го тура УПЛ с «Шахтёром» (2:3) посоветовал наставнику сборной Украины Андрею Шевченко обратить внимание на форварда Юрия Коломойца, оформившего дубль.
«Передайте Андрею Николаевичу, что в «Ворскле» есть такой нападающий. Юрий молодец, забил дважды, но, чтобы выигрывать у «Шахтёра», нужно забивать ещё третий, ведь двух сегодня было мало.
Я бы разделил игру на два разных тайма. В первом — мы немного боялись идти вперёд, ошибались в обороте. А во втором тайме — ребята поверили в себя, в свои силы. «Шахтёр» переигрывал нас в скорости и мастерстве, но мы сильны командным духом. Именно это я и говорил ребятам. Тем не менее «Шахтёр» выиграл заслуженно. Но что нас не убивает, то закаляет и делает сильнее. Будем работать дальше. Поздравляю соперников с победой и желаю удачных выступлений в Лиге чемпионов", — приводит слова Сачко официальный сайт «Ворсклы».