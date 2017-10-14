Кейн: прошлый месяц был лучшим в моей карьере

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, который был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября, прокомментировал получение награды. В прошлом месяце форвард забил шесть голов в четырёх матчах АПЛ.
«Выиграть награду лучшему игроку месяца в АПЛ – это не то, чему бы я придавал очень большое значение, но горжусь этим. Могу лишь поблагодарить своих партнёров по команде, главного тренера и персонала клуба, которые помогли мне достичь этого результата. Я лишь отправляю мячи в сетку в ворот, а все они мне в этом помогают. Что касается того, был ли прошлый месяц лучшим в моей карьере, то после таких голов и такого их количества, я бы согласился с этим мнением», — цитирует Кейна Evening Standard.
Нападающий «Тоттенхэма» Кейн — лучший игрок АПЛ по итогам сентября