Президент «ПСЖ» может уйти от преследования по подозрению в даче взятки

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи может попытаться уйти от уголовного преследования по подозрению в даче взятки бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке, утверждает The Times.
Аль-Хелаифи является министром без портфеля в правительстве Катара. В связи с этим он может воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы уйти от преследования.
Швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении Вальке и Аль-Хелаифи в связи с подозрениями в коррупции при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором.
Ранее появилась информация, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью в € 7 млн в качестве взятки за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. При этом Вальке заявил, что не брал взятку у президента «ПСЖ», BeIN Media Group также всё отрицает.
Министр без портфеля — член правительства, который не руководит министерством и иным центральным органом исполнительной власти, но имеет полномочное право голоса на заседаниях правительства, а также выполняет отдельные поручения премьер-министра.