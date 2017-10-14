Депай: думаю, однажды буду выступать в «Реале» — это моя цель

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай сообщил, что в будущем рассчитывает перейти в мадридский «Реал». 23-летний голландский футболист заявил, что такова его цель.
«Думаю, что однажды буду выступать в «Реале». Это является моей целью. О том, получится ли её добиться, знает только Господь», — приводит слова Депая AS со ссылкой на интервью игрока The PSV Supporter.
Депай является воспитанником «ПСВ Эйндховен», из которого он в 2015 году перешёл в «Манчестер Юнайтед». Прошлым летом форвард перебрался в «Лион» за € 16,5 млн плюс € 8 млн в качестве бонусов, выплата которых будет зависеть от выступлений игрока. В нынешнем сезоне Депай принял участие в 10 матчах за «Лион» в Лиге Европы и Лиге 1, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.