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«Динамо» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы

14 октября 2017, суббота. 12:51 Футбол

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура РФПЛ «Динамо» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Морозов, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Бечирай.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Маркович.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РФПЛ «Динамо» — «СКА-Хабаровск». Встреча состоится в Химках на стадионе «Арена Химки».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Динамо Москва
Новости. Футбол
14 октября 2017, суббота
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