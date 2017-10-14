Недвед: своей игрой «Наполи» лишь выглядит эффектнее «Ювентуса»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед поделился мнением о силе туринской команды и «Наполи» в нынешнем сезоне.
«Не могу сейчас сказать, стал ли «Ювентус» сильнее или слабее в этом сезоне. Об этом можно судить только по результатам в конце сезона. Мне нравится нынешняя команда, думаю, она может ещё прогрессировать. У «Ювентуса» по-прежнему сильное нападение. Если уход Бонуччи и стал потерей, то те защитники, которые остались в клубе, всё так же хороши.
Все говорят, что «Наполи» играет в лучший футбол, чем «Ювентус». Однако это не означает того, что мы не знаем, как играть. Сейчас неаполитанцы выглядят более эффектно, но они лишь так выглядят, поскольку быстро перемещаются по полю и реализуют много голевых моментов.
Рано или поздно кто-то прервёт чемпионскую серию «Ювентуса» в чемпионате Италии. Этот день настанет, однако, я надеюсь, что не скоро», — цитирует Недведа La Repubblica.
После семи туров чемпионата Италии «Ювентус» располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Наполи» два очка.