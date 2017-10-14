Шаронов: Грасия отдавал «Рубину» всего себя, не получается и у великих тренеров

Тренер молодёжной команды «Рубина» Роман Шаронов оценил работу Хави Грасии в казанском клубе в прошлом сезоне и рассказал о своём видении футбола.
«Чтобы судить об этом, надо быть внутри команды и понимать. Если мы говорим про результат, то он складывается из мелочей, начиная с того, какая атмосфера на базе, как игроки между собой общаются, какой контакт у тренера с игроками. Могу сказать только одно: Хави отдавал всего себя. Почему не получилось? У многих великих тренеров не получается, потому их увольняют. Это не значит, что они плохие. Это футбол, это жизнь.
Нет ничего идеального. Но я хочу, чтобы моя команда играла максимально вертикально, быстро доводила мяч до чужих ворот, если для этого есть возможности. Если таких вариантов в тот или иной момент игры нет, то это смена направлений, так называемый «контроль мяча». Это что касается атаки. А если мы говорим про оборону, то мне нравится максимально высокая линия обороны, постоянное давление на противника. Но, опять же, это не хаос, всё структурировано.
За основу статистику не беру. Для меня лучше, если игрок отдаст обостряющий пас вперёд и потеряет мяч, чем сыграет точно поперек поля, улучшив свою статистику. Я же вижу — как игроки тренируются, так они и играют», — цитирует Шаронова «Реальное время».