«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Салах, Коутиньо, Фирмино.
Запас: Кариус, Клаван, Александер-Арнольд, Милнер, Старридж, Соланке, Окслейд-Чемберлен.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Эррера, Матич, Янг, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.
Запас: Ромеро, Нильссон-Линделёф, Блинд, Туанзебе, Мата, Лингард, Рашфорд.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».