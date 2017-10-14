Азар: рад быть в числе претендентов на «Золотой мяч», но у меня нет шансов

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар выразил мнение, что не заслуживает «Золотого мяча» по итогам года, несмотря на то, что попал в список 30 претендентов на эту награду.
«У меня нет шансов выиграть «Золотой мяч» по итогам этого года. Думаю, есть много игроков, которые лучше меня. Тем не менее рад, что попал в список 30 лучших. Понимаю, что оказался в этом списке из-за того, что играю за «Челси» и с такими партнёрами по команде, которые мне помогают каждый день быть в числе лучших.
Не знаю, смогу ли в будущем получить «Золотой мяч», но сейчас это не является моей целью. Для меня сейчас главное – играть и наслаждаться собой на футбольном поле», — цитирует Азара Sky Sports.
Названы имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года