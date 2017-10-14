Черышев оправился от травмы и попал в заявку «Вильярреала» на игру с «Жироной»

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев попал в заявку команды на гостевой матч 8-го тура чемпионата Испании с «Жироной», который состоится 15 октября, сообщает официальный сайт испанского клуба.
26-летний футболист в течение двух-трёх недель работал по индивидуальной программе, направленной на его полное восстановление. Черышев провёл первый с февраля 2017 года матч 14 сентября, когда вышел на замену в игре Лиги Европы с «Астаной» и даже успел отметиться голом. После этого он принял участие в двух встречах Примеры, однако затем снова получил повреждение.
Черышев близок к возвращению в общую группу «Вильярреала»