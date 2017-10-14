«Томь» победила в ФНЛ впервые с августа, «Оренбург» одержал 4-ю победу кряду

В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Томь» на своём поле с минимальным счётом обыграла «Факел».
Единственный гол был забит на 33-й минуте — победу томской команде принёс точный удар Анте Пульича.
Подопечные Валерия Петракова прервали серию из 10 матчей без побед в ФНЛ — в последний раз до сегодняшнего дня «Томь» побеждала 9 августа.
Благодаря победе «Томь» сумела покинуть зону вылета и на данный момент располагается на 13-й строчке в таблице.
В другом матче тура «Оренбург» благодаря голу Хасана Мамтова на 67-й минуте в гостях обыграл «Сибирь» (1:0), одержав четвёртую победу кряду.