Чемпионат Перу приостановлен из-за участия сборной в стыковых матчах ЧМ-2018

Федерация футбола Перу приняла решение приостановить проведение местного чемпионата с 20 октября по 15 ноября, сообщает Clarin.
По информации издания, такое решение было принято в связи с участием сборной Перу в стыковых матчах чемпионата мира 2018 года с командой Новой Зеландии. Отмечается, что таким образом тренерский штаб национальной сборной получит дополнительное время для подготовки к матчам.
Встречи сборных Перу и Новой Зеландии запланированы на 6 и 14 ноября. Перуанцы не принимали участия в финальных этапах чемпионата мира с 1982 года.
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