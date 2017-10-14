«Севилья» проиграла «Атлетику» перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал на своём поле «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на 43-й минуте записал на свой счёт полузащитник Микель Весга. Таким образом, «Атлетик» прервал свою четырёхматчевую серию без побед в Примере.
«Севилья» (16 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетик» (11) находится на восьмой строчке.
Напомним, что «Севилья» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Андалузцы проведут свой первый матч с красно-белыми в Москве 17 октября.