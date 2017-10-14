«Динамо СПБ» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Кубань» разгромила «Олимпиец»

В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги в Санкт-Петербурге «Динамо СПБ» и московский «Спартак-2» сыграли вничью — 2:2.
За пять минут до конца первого тайма хозяева вышли вперёд — отличился Игорь Юрганов. На 63-й минуте счёт сравнял Александр Ломовицкий. На 87-й минуте Евгений Песегов сделал счёт 2:1 в пользу динамовцев, но красно-белые сумели отыграться — на 89-й минуте отличился Силванус Нимели.
В Дзержинске «Кубань» разгромила со счётом 3:0 нижегородский «Олимпиец». У краснодарцев отличились Спартак Гогниев, Владимир Лобкарёв и Алексей Гай.
С таблицей первенства ФНЛ сезона-2017/18 можно ознакомиться на «Чемпионате».