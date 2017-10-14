Матч «Динамо» — СКА посетило 3 632 зрителя – антирекорд сезона для бело-голубых

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги московское «Динамо» на своём поле обыграло «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0.
На этом матче присутствовало всего 3 632 зрителя. Этот показатель является худшим для «Динамо» в нынешнем сезоне. На предыдущем домашнем матче московской команды с самой низкой посещаемостью присутствовало 5 423 зрителя. Это была игра 4-го тура РФПЛ с «Амкаром» (3:0).
Благодаря победе «Динамо» сумело покинуть зону вылета РФПЛ и на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» опустился на 15-ю строчку.
«Динамо» в первом матче под руководством Хохлова обыграло «СКА-Хабаровск»