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Матч «Динамо» — СКА посетило 3 632 зрителя – антирекорд сезона для бело-голубых

14 октября 2017, суббота. 16:10 Футбол

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги московское «Динамо» на своём поле обыграло «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0.

На этом матче присутствовало всего 3 632 зрителя. Этот показатель является худшим для «Динамо» в нынешнем сезоне. На предыдущем домашнем матче московской команды с самой низкой посещаемостью присутствовало 5 423 зрителя. Это была игра 4-го тура РФПЛ с «Амкаром» (3:0).

Благодаря победе «Динамо» сумело покинуть зону вылета РФПЛ и на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» опустился на 15-ю строчку.

«Динамо» в первом матче под руководством Хохлова обыграло «СКА-Хабаровск»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар СКА-Хабаровск ФК Динамо Москва Болельщики — Футбол
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14 октября 2017, суббота
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