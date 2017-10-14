Есипов: атаки обрушивались на «Ротор-Волгоград» как салют на 9 мая

Главный тренер команды «Ротор-Волгоград» Валерий Есипов поделился впечатлениями от гостевого матча 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Крыльями Советов». Напомним, что встреча, прошедшая сегодня в Самаре, завершилась вничью со счётом 1:1.
«Приятно приехать в Самару, с которой мы давно не встречались. Что касается игры, то план на матч команда выполнила только в первом тайме. „Крылья Советов“ – очень хорошая команда с крепким составом и тренерским штабом. Можно сказать, что во втором тайме нас прижали к своим воротам, мы отбивались. Атаки на нас обрушивались как салют на 9 мая. Самара нас переиграла и сегодня нам, откровенно говоря, повезло.
Думаю, что болельщикам матч понравился, потому что было много борьбы, никто не убирал ноги в стыках. Хочу пожелать «Крыльям Советов» выполнить задачу на сезон. Андрею Валерьевичу (Тихонову. — Прим. «Чемпионата») желаю удачи и терпения. Он – хороший футболист и тренер. Желаю ему только хорошего.
Сегодня мы приобрели одно очко. Уровень игры «Крыльев» выше, чем у нас. Нужно было сыграть от обороны. И мы это сделали", — цитирует Есипова официальный сайт самарского клуба.