Моуринью: у меня не было шанса изменить ход матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую ничью с «Ливерпулем» (0:0) в матче 8-го тура АПЛ.
«Соперник сегодня был хорош, но мы сыграли в свой футбол. В первом тайме хорошо контролировали игру и создали несколько голевых моментов. Во второй половине встречи Матич устал, а у меня не было никаких вариантов для замены. Попробовал имеющимися силами добавить динамики нашей атаке, но в реальности мы только потеряли силы и контроль над ситуацией в средней линии.
У нас был всего один удар в створ за матч. Что же, вам, журналистам, и экспертам легко об этом говорить, но на самом деле всё несколько сложнее. Средняя линия «Ливерпуля» выступила очень сильно. Соперник быстрее нас, когда игра раскрывается. У меня не было шанса изменить ход игры, поэтому для нас эта ничья позитивна», — цитирует Моуринью BBC Sport.