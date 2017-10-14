Во втором тайме матча 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» – «Ротор-Волгоград» (1:1) болельщики самарской команды провели флэшмоб в поддержку главного тренера Андрея Тихонова и поздравили его с приближающимся днём рождения, который он отметит 16 октября.
Как сообщает официальный сайт «Крыльев Советов», на 47-й минуте в честь 47-го дня рождения Тихонова болельщики самарской команды на Восточной трибуне надели маски с изображением главного тренера и устроили перекличку с Северной трибуной. Тихонов поблагодарил болельщиков за поддержку.
Болельщики «Крыльев Советов» надели маски с изображением Тихонова
Фото: http://www.kc-camapa.ru
Тихонову в Тюмени подарили нарды ручной работы