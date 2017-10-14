«Луч-Энергия» благодаря победе над «Авангардом» ушёл с последнего места в ФНЛ

В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» в Курске обыграл местный «Авангард» со счётом 2:1.
Команда из Владивостока сумела быстро открыть счёт — на 4-й минуте отличился Руслан Гордиенко. В начале второго тайма «Луч» сумел забить второй гол — точным ударом на 47-й минуте отметился Александр Носов. Один мяч «Авангард» отыграл на 85-й минуте — автором гола стал Александр Войнов.
«Луч-Энергия» сумел прервать серию из шести матчей без побед в ФНЛ — в последний раз до сегодняшнего дня команда побеждала в начале сентября.
В таблице первенства «Авангард» (19 очков) располагается на 13-й строчке, а «Луч-Энергия» (18) благодаря победе покинул последнюю строчку и поднялся на 16-е место.