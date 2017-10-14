Шунин — о низкой посещаемости: я понимаю болельщиков «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от сегодняшнего матча 13-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча, прошедшая на «Арене Химки» и собравшая на трибунах 3632 зрителя, завершилась победой бело-голубых со счётом 2:0.
«Было приятно находиться сегодня на поле, потому что у нас получалось очень многое, правильно играли, были очень хорошие моменты. Мы могли забить больше, и в то же время в обороне сыграли очень концентрированно и надёжно. Две перекладины — это невезение, но попасть с 30-40 метров, забить тоже тяжело. Во втором случае я стоял хорошо, в принципе, контролировал, если бы мяч шёл в ворота. Опять же, дистанция была очень далёкая, и там уже ппри хорошем раскладе попасть в створ — уже хорошо.
Не хотелось бы сильно раскрывать, что у нас поменялось и что произошло с возвращением Дмитрия Хохлова на пост тренера. Но как минимум это эмоциональный всплеск. Новый тренер — каждый игрок хочет доказать. Каждый игрок надеется, что его заметит тренер. И сегодня наш стартовый состав немного поменялся, нежели в последней игре, с «Локомотивом». В раздевалке после игры тренер поблагодарил всех за хорошую игру и самоотдачу. И, наверное, и вам, и нам было видно, что сегодня команда играла очень самоотверженно и боевито. Практически все силы мы оставили на поле. Хорошая игра сегодня получилась.
Что касается скромной аудитории на сегодняшнем матче, я понимаю наших болельщиков. Понимаю, что мы выступаем не лучшим образом. Это нужно менять. Мы разговаривали с фанатами, буквально перед этой игрой встречались. Нам нужно сейчас завоёвывать обратно болельщиков на трибуны. В данной ситуации нам нужно побеждать. И сегодня была одна из важнейших игр в сезоне, потому что мы уже в самом низу турнирной таблицы были. Потихонечку с этого момента надо начинать подниматься. Тем более график игр нам это позволяет.
Не чувствую никакого давления по поводу того, что наша команда давно не забивала. Всё нормально, всё хорошо. Сегодня мы забили два обязательных мяча. Приходят хорошие матчи, приходят победы. Уверен, сегодня такой толчок произошёл", — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.