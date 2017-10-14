«Спартак»: Джано предстоит длительная реабилитация

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» сообщил о самочувствии полузащитника красно-белых Джано Ананидзе, который перенёс операцию.
«Новости из Рима: Джано после операции чувствует себя хорошо. Теперь ему предстоит длительная реабилитация», — говорится в сообщении.
Напомним, 25-летнему грузинскому футболисту была сделана операция по поводу пластики сухожилий левого голеностопного сустава.
Сколько времени понадобится Джано на восстановление, не сообщается.
Фотографию Джано после операции можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».
Джано успешно перенёс операцию в Риме