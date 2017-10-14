У полузащитника «Спартака» Мельгарехо диагностирован ушиб бедра

Стал известен характер повреждения, которое полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо получил в ходе матча 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).
«После матча „Ахмат“ — «Спартак» ни у кого из спартаковцев не выявлено серьёзных повреждений. У Мельгарехо — ушиб бедра", — сообщает пресс-служба «Спартака».
В матче с «Ахматом» Мельгарехо вышел на замену на 68-й минуте, но спустя чуть менее двадцати минут вынужден был уступить место на поле Марио Пашаличу. Впрочем, парагваец успел забить победный гол в ворота грозненской команды.
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