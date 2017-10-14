Пуцко: «СКА-Хабаровск» всё время проваливает первый тайм на выезде

Защитник «СКА-Хабаровск» Александр Пуцко прокомментировал гостевое поражение от «Динамо» (0:2) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Первый тайм мы вообще провалили. Во втором чуть начали мяч держать, но „Динамо“ грамотно оборонялось и в контратаки убегало, то есть мы могли ещё больше пропустить.
Не знаю, чем объяснить такую неудачную игру. Мы на выезде первый тайм всё время проваливаем. Не знаю, почему так получается, быть может, адаптация какая-то. Тяжело сказать", — передаёт слова футболиста хабаровской команды корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.
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