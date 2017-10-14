Прямая видеотрансляция матча «Алавес» — «Реал Сосьедад»

Сегодня, 14 октября, на стадионе «Мендисорроса» (Витория) состоится матч 8-го тура испанской Примеры, в котором «Алавес» примет «Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.
«Чемпионат» представляет пользователям портала возможность посмотреть матч в прямом эфире. Начало игры — в 19:30 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала СИЛА в социальной сети «ВКонтакте».
В таблице испанского первенства «Алавес» после семи матчей располагается на предпоследнем месте, а «Реал Сосьедад» занимает восьмую строчку.
С полной таблицей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».