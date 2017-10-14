Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прямая видеотрансляция матча «Алавес» — «Реал Сосьедад»

14 октября 2017, суббота. 17:30 Футбол

Сегодня, 14 октября, на стадионе «Мендисорроса» (Витория) состоится матч 8-го тура испанской Примеры, в котором «Алавес» примет «Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.

«Чемпионат» представляет пользователям портала возможность посмотреть матч в прямом эфире. Начало игры — в 19:30 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала СИЛА в социальной сети «ВКонтакте».

В таблице испанского первенства «Алавес» после семи матчей располагается на предпоследнем месте, а «Реал Сосьедад» занимает восьмую строчку.

С полной таблицей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алавес Реал Сосьедад
Новости. Футбол
14 октября 2017, суббота
18:26 «Бавария» в первом матче после возвращения Хайнкеса разгромила «Фрайбург» — 5:0
18:21 «Русенборг» перед выездом в Санкт-Петербург разгромил «Тромсё»
18:20 «Урал» победил «Анжи» и вышел на шестое место в Премьер-Лиге
18:11 Игроки «Севильи» Н'Зонзи и Кьер, скорее всего, пропустят матч со «Спартаком»
18:09 Зидан проводит 100-й матч на посту главного тренера «Реала»
17:56 «Атлетик» — «Севилья» — 1:0. Видеообзор матча соперника «Спартака»
17:54 Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с ЦСКА
17:53 «Енисей» обыграл «Волгарь», забив победный гол на 90-й минуте
17:41 Бакайоко забил дебютный гол за «Челси» в АПЛ после обещания перекрасить волосы
17:39 Кучаев, Миланов и Оланаре — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Краснодаром»
17:35 Соперник «Зенита» по группе ЛЕ «Вардар» обыграл лидера чемпионата Македонии
17:30 Прямая видеотрансляция матча «Алавес» — «Реал Сосьедад»
17:28 Пуцко: «СКА-Хабаровск» всё время проваливает первый тайм на выезде
17:23 «Кристал Пэлас» забил первый гол в текущей АПЛ в матче 8-го тура с «Челси»
17:23 Козлов: истинные болельщики, переживающие за «Динамо», были сегодня на стадионе
17:17 У полузащитника «Спартака» Мельгарехо диагностирован ушиб бедра
17:16 «Спартак»: Джано предстоит длительная реабилитация
17:04 Шунин — о низкой посещаемости: я понимаю болельщиков «Динамо»
17:00 Дебют Хохлова, понурый Погребняк и возвращение Панченко из Италии. Фоторепортаж
16:59 «Луч-Энергия» благодаря победе над «Авангардом» ушёл с последнего места в ФНЛ
16:56 Болельщики «Крыльев Советов» надели маски с изображением Тихонова
16:55 Моуринью: у меня не было шанса изменить ход матча с «Ливерпулем»
16:46 Есипов: атаки обрушивались на «Ротор-Волгоград» как салют на 9 мая
16:46 «Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 2:0. Видеообзор матча
16:42 Клопп: нельзя играть таким образом в Ливерпуле, но для «МЮ» это нормально
16:34 Деменко: «Краснодар» победит ЦСКА со счётом 2:1
16:29 Матерацци: сын заставил меня испытывать позор, гуляя со мной в футболке «Милана»
16:22 «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» победителя выявить не сумели
16:16 Хохлов: «Динамо» изменит ситуацию с низкой посещаемостью только своей игрой
16:12 Поддубский: у «Динамо» случился эмоциональный всплеск в матче со «СКА-Хабаровск»
16:10 Матч «Динамо» — СКА посетило 3 632 зрителя – антирекорд сезона для бело-голубых
16:05 «Реал» определился со стартовым составом на матч с «Хетафе»
16:02 Хохлов: сегодня у «Динамо» все лучшие, в том числе запасные и травмированные
15:58 «Динамо СПБ» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Кубань» разгромила «Олимпиец»
15:58 «Крылья Советов» сыграли вничью с «Ротором», «Шинник» обыграл «Балтику»
15:53 «Динамо» в первом матче под руководством Хохлова обыграло «СКА-Хабаровск»
15:52 «Севилья» проиграла «Атлетику» перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов
15:33 Чемпионат Перу приостановлен из-за участия сборной в стыковых матчах ЧМ-2018
15:21 Д. Комбаров: даже представить не мог, что проведу 200 матчей за «Спартак» в РФПЛ
15:16 Прямая видеотрансляция матча «Хетафе» — «Реал»
15:11 Стали известны стартовые составы «Урала» и «Анжи»
15:05 Валенсия стал первым неевропейцем, достигшим отметки в 300 матчей за «МЮ»
15:00 Масалитин: ЦСКА и при таких потерях сумеет забить «Краснодару»
14:58 «Томь» победила в ФНЛ впервые с августа, «Оренбург» одержал 4-ю победу кряду
14:37 Черышев оправился от травмы и попал в заявку «Вильярреала» на игру с «Жироной»
Все новости RSS
Партнерский контент